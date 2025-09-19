dalla Regione
Agricoltura, in Sicilia si dimette assessore Barbagallo
Ha presentato le dimissioni dall'incarico, efficaci da lunedì prossimo, per motivi personali
L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì prossimo, per motivi personali. Il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d’Orléans, ha espresso gratitudine “per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato”, sottolineando “l’ottimo lavoro svolto e la grande professionalità con cui l’assessore Barbagallo ha portato avanti le proprie funzioni”.
Redazione
