Realmonte, rimpasto nella giunta Lattuca

Rimpasto nella giunta Lattuca, al comune di Realmonte. Lasciano il Vice Sindaco Melissa Arcuri, l’assessore Rosalia Anastasi e con un anticipo di tre settimane l’assessore Leonardo Fiorica e subentrano Domenico Coco, Emanuele Fiorica e Gloria Arrigo, che avrà anche la delega di Vice Sindaco. Rimane in carica l’assessore Nino Fugallo.

“Ringrazio gli assessori uscenti – afferma il Sindaco Lattuca- perché hanno lavorato alacremente per il bene della comunità e do’ il benvenuto ai neo assessori. Il nostro motto è ” Facciamo Squadra” e, nello spirito di squadra ciascuno metterà competenza e professionalità per fare la differenza. Tutto ciò, con spirito di servizio ed in totale collaborazione. Tantissimi traguardi sono stati raggiunti -conclude il Sindaco- e tanti altri ne raggiungeremo”.