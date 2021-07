Referendum Giustizia, Ars approva iter per la richiesta

Dopo la Regione Lombardia anche la Sicilia ha approvato l’iter per la richiesta del referendum sulla giustizia. L’Assemblea siciliana ha approvato, a maggioranza assoluta, la richiesta per i sei quesiti: abolizione della legge Severino (36 si’), custodia cautelare (36 si’), separazione delle carriere (38 si’), poteri dei magistrati laici e togati (38 si’), responsabilita’ civile dei magistrati (38 si’), composizione del Csm (38 si’). In aula presente il governatore Nello Musumeci.

Stamane, presso il Gruppo di Forza Italia a Palazzo delle Aquile, il vicepresidente ed assessore all’Economia della Regione siciliana, Gaetano Armao, ha apposto la sua firma a favore di tutti i 6 quesiti proposti dal Comitato promotore Giustizia Giusta (www.comitatogiustiziagiusta.it), associazione il cui scopo e’ la promozione e la raccolta delle firme necessarie alla presentazione del referendum per la riforma della giustizia. “Il settore della giustizia in Italia – ha dichiarato Armao – e’ rilevante e strategico per modernizzare l’ordinamento giuridico, ma anche per ottenere le risorse del PNRR e favorire le innovazioni organizzative che ci chiede l’Europa. La firma dei quesiti referendum, pur di fronte al percorso di riforma avviato dal Parlamento e dal Governo Draghi, vuole rappresentare un ulteriore spinta al cambiamento in uno dei poteri dello Stato nel quale si sono manifestate criticita’ e drammatiche contraddizioni”