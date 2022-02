Regionali, Musumeci: “coalizione? io penso a governare”

“Non spetta a me decidere la coalizione in vista delle prossime elezioni regionali, né gestire la campagna elettorale. Sono entrambi compiti che riguardano le forze politiche, purché ci si comporti con senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle funzioni svolte; ma chi come me svolge incarichi esecutivi non può assolutamente lasciarsi distrarre da queste cose, soprattutto in questo momento in cui una crisi sanitaria è in via di risoluzione e un’altra internazionale in via di definizione”. A dichiararlo è il governatore regionale della Sicilia Nello Musumeci al termine della conferenza di presentazione del progetto per il nuovo centro congressi nell’area dell’ex Fiera.