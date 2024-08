Ribera, Maria Grazia Angileri è il nuovo presidente del consiglio comunale 

Maria Grazia Angileri è la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio comunale di Ribera. La votazione è avvenuta nella serata di ieri. Angileri ha ottenuto 9 voti sui 14 presenti in aula. Cinque le schede bianche. A votare la nuova presidente sono stati i consiglieri della Democrazia Cristiana e quelli di opposizione. “Faro il possibile per essere all’altezza delle aspettative che avete riposto in me” ha dichiarato Angileri. La neo presidente prende il posto del Vincenzo Costa, veterinario, dimessosi nelle scorse settimane dopo che il suo nome (non risulta indagato) era finito nelle carte dell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo sulla mafia di Sciacca.

foto Facebook