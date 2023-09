Rifiuti e illeciti ambientali, Pisano nominato componente della commissione bicamerale

Il deputato nazionale, on. Calogero Pisano, è stato nominato componente della Commissione bicamerale d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari.

“E’ motivo di grande orgoglio essere stato chiamato a far parte di questa prestigiosa Commissione bicamerale – afferma l’on. Calogero Pisano – ringrazio il Presidente della Camera, on. Lorenzo Fontana, per avermi nominato e il capogruppo del mio gruppo parlamentare, on. Maurizio Lupi, e tutti i capigruppo dei gruppi parlamentari di maggioranza, per avere indicato il mio nome per un ruolo così importante”.

Un ulteriore e prestigioso incarico, per il parlamentare agrigentino, che va ad aggiungersi a quello di Segretario della XIV Commissione parlamentare “Politiche dell’UE”.Nata nel 1997 con il compito di fare luce sugli illeciti nel ciclo dei rifiuti, e sulle organizzazioni criminali a essi connesse, la Commissione ha visto crescere nel tempo il proprio raggio d’azione delle proprie indagini.

Tra i vari compiti che i Commissari dovranno assolvere, infatti, figurano anche la verifica di eventuali illeciti nel settore agricolo e agroalimentare, la verifica di eventuali illeciti legati alla gestione dei cosiddetti rifiuti emergenti (come pannelli fotovoltaici, pale eoliche, etc.), la verifica di eventuali attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque, la verifica di eventuali comportamenti illeciti della pubblica amministrazione e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti (anche in riferimento alla destinazione e all’utilizzo dei fondi previsti dal PNRR e alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento).