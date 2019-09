Salvini: “Procura Agrigento sappia che vengo a testa alta e rifarei quello che ho fatto” (vd e ft)

“Sapete perchè questo governo nasce? Perchè hanno paura di andare a votare. Se pensano di demotivarmi, hanno sbagliato persona. A Roma è in corso un mercato delle vacche disgustoso e che non ha niente di dignitoso. Quella che c’è a Roma è puzza”.

Così Matteo Salvini nel corso del suo comizio a Pinzolo, in occasione della festa della Lega in Trentino.

Salvini: “Procura Agrigento sappia che vengo a testa alta e rifarei quello che ho fatto”

“La cosa che non permetteremo, con questo governo delle poltrone, perché parlano di cose come ambiente e sono cazzate, sarà la cancellazione di quota 100 per tornare alla legge Fornero. Il lavoro del ministro dell’Interno è fermare i clandestini e ho sentito che vogliono riaprire i porti per fare dispetto a Salvini ma io dico che lo fanno a 60 milioni di italiani – ha aggiunto. La settimana scorsa ho sentito che la Procura di Agrigento ha aperto una indagine contro ignoti per sequestro di persone. Indovinate chi è l’ignoto? Se mi seguono dalla Procura dico che vado a testa alta e rifarei quello che ho fatto”.