Sciacca, Catanzaro e Alfieri presso Banca del Cordone Ombelicale: “eccellenza da valorizzare”

Accompagnato dal capogruppo Pd allArs Michele Catanzaro, il senatore del Pd Alessandro Alfieri, componente della direzione nazionale del partito, ha visitato la Banca del Cordone Ombelicale di Sciacca, struttura sanitaria che raccoglie e rende disponibili unità di cellule staminali ai pazienti che non trovano un donatore compatibile.

Catanzaro e Alfieri hanno incontrato i vertici della Banca, hanno ascoltato la storia di questa eccellenza della sanità siciliana che da quattro anni è prima in Italia come raccolta, dell’attività clinica svolta ogni giorno e degli ulteriori progetti che potrebbero aprire nuovi orizzonti nell’uso delle cellule staminali.

“Questo centro di eccellenza – ha detto il senatore Alfieri – è di esempio per il resto del Paese. Deve essere portato alla ribalta nazionale perchè porta avanti un prezioso lavoro nella nuova frontiera della medicina rigenerativa, nella capacità di dare speranze alle nuove generazioni. Non c’è ancora piena consapevolezza di ciò – ha aggiunto – bisogna promuovere la cultura della donazione e dare risorse e personale a queste preziose strutture. Come Pd mi impegno a dare un indirizzo più chiaro da Roma, la politica deve mettere in campo obiettivi e precisi target”.

“La Banca del Cordone Ombelicale di Sciacca è un fiore all’occhiello della sanità siciliana – ha detto Michele Catanzaro – una luce nel buio di una gestione dei servizi sanitari da parte del governo regionale che non mette al primo posto i cittadini ed i loro bisogni. Siamo al fianco dello staff della Banca che svolge un prezioso lavoro di raccolta e ricerca e che in silenzio dà risposte concrete e in tempi brevi alla domanda di trapianto di cellule staminali a favore di pazienti che ne possono beneficiare”.

Alfieri e Catanzaro hanno inoltre visitato alcuni reparti dell’ospedale “Giovanni Paolo II” che sono in sofferenza per la carenza di personale.