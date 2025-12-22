Sciacca, giurano i nuovi assessori della giunta Termine: “parte una nuova stagione politica”

Torna ad essere al completo l’amministrazione comunale di Sciacca. Dopo aver sollevato dall’incarico Valeria Gulotta, Simone Di Paola e Alessandro Curreri, il primo cittadino Fabio Termine, ha nominato i nuovi assessori Pippo Termine, Ludovico Moreno Luna e Maria Grazia Cascio. I neo assessori hanno prestato giuramento questa mattina.

“Parte una nuova stagione politica. Nonostante in un mesetto siamo stati con tre assessori in meno, abbiamo prodotto tantissimo lavoro, si sono fatte tante delibere di giunta, si sono affidati lavori importante, ma era necessario effettuare questo passaggio e ricomporre la giunta”, ha detto il sindaco Fabio Termine, a margine della cerimonia di giuramento dei tre neo assessori. “Questa stagione politica deve vedere tutti protagonisti. La situazione attuale impone una fase amministrativa diversa, ossia deve essere più partecipazione del consiglio comunale, anche con incontri periodici, fuori dall’attività e rispettando opposizione e maggioranza, ma sempre con l’intento di fare bene e lavorare tutti insieme per questa città”, ha concluso il primo cittadino.

Durante la cerimonia il sindaco Termine ha assegnato le deleghe ai nuovi assessori. Maria Grazia Cascio, nominata anche vice sindaco si occuperà di cultura, musei e biblioteche, aree ludiche e tempo libero, politiche giovanili, istruzione, volontariato e associazionismo, legalità e trasparenza; a Pippo Termine la delega al bilancio, tributi, partecipate, trasporti, servizi demografici; Ludovico Moreno Luna la delega al patrimonio, edilizia scolastica, commercio, fiere e mercati, politiche del lavoro, innovazione digitale, promozione strategica del territorio, mobilità sostenibile, cooperazione territoriale e rapporti con i Comuni, politiche comunitarie, sistemi informativi e strategia di comunicazione.

Il Sindaco tiene per se le deleghe a Terme, Sanita’, Sport e Rapporti con i Comitati di Quartiere. Per quanto riguarda la rimodulazione in generale delle deleghe a Salvino Patti restano Rifiuti ma aggiungendo i Servizi a Rete, a Fabio Leonte i Lavori pubblici e Polizia Municipale, la Sinagra conserva tutte le sue deleghe più pregnanti Politiche Sociali e Randagismo mentre Dimino cede Politiche Comunitarie e conserva Agricoltura e Turismo e assume Spettacolo e Carnevale.