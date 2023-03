Seduta all’Ars a vuoto per mancanza del Governo, Catanzaro: “Inaccettabile”

“Ancora una seduta a vuoto all’Ars per mancanza del governo. Non è accettabile che per l’ennesima volta un assessore rifiuti di confrontarsi con l’Aula per trattare i problemi sollevati dai deputati. Una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e della sua autorevolezza di cui il presidente Schifani si era detto convinto sostenitore durante il discorso di insediamento”. Lo ha detto intervenendo in aula all’Ars Michele Catanzaro capogruppo del Partito Democratico.