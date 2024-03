Sicilia, Catanzaro (Pd): “Introdurre terzo mandato per i sindaci”

Sono favorevole al recepimento in Sicilia della norma sul terzo mandato per i sindaci”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars. “Anche sulla base delle considerazioni dell’Anci Sicilia che ha sollecitato il parlamento regionale in questa direzione – aggiunge – introdurre la possibilità del terzo mandato può dare un respiro più ampio al lavoro di tanti sindaci che stanno amministrando con risultati riconosciuti ed apprezzati dai cittadini. Mi auguro che ci siano le condizioni per discutere all’Ars il recepimento della norma nazionale già nei prossimi giorni”.