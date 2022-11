Sicilia, Cuffaro: “Nostro obiettivo garantire stabilità a maggioranza”

“Ancora una volta la Dc dimostra di avere come unico interesse quello di garantire stabilità e unità nella maggioranza. Abbiamo deciso di seguire fino in fondo la linea del presidente Schifani di nominare deputati assessori senza tornare indietro alle nostre decisioni affinché si costituisse subito il governo e quindi si iniziasse a lavorare immediatamente”. Così Totò Cuffaro, commissario regionale della Dc. “Sicuramente – aggiunge – gli onorevoli Nuccia Albano e Andrea Messina sapranno mettere a servizio della comunità tutta la loro professionalità e competenza per il bene della Sicilia e dei siciliani”.