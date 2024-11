Sicilia, l’annuncio di Tamajo: “Oltre 70 milioni per la ricerca, presto i bandi”

“Il governo Schifani sta investendo molto sull’innovazione per sostenere le imprese e la crescita economica, i dati sul Pil in Sicilia dimostrano che stiamo facendo bene. La sfida che ci aspetta è di mettere a terra le tante risorse del Fesr e del Fsc, 2 miliardi di euro, con bandi destinati ai diversi settori produttivi: ricerca, innovazione, transizione ecologica ed energetica, mondo della cooperazione, dell’artigianato. Stiamo cercando anche attraverso strumenti di finanza alternativa di rafforzare il sistema delle aziende”.

Così l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, al premio Innovazione Sicilia organizzato da Digitrend e promosso dalla Regione siciliana, in corso a Palermo. Tamajo ha annunciato che è pronta la bozza di un bando per assegnare fondi agli incubatori d’impresa e “stiamo lavorando molto bene con Invitalia per cui a giorni darò in modo dettagliato la misura”. “Nei prossimi giorni sarà pubblicato un bando da 72 milioni di euro per le infrastrutture di ricerca – ha aggiunto – uno dei nostri obiettivi è mettere insieme le Università e i privati attraverso una sinergia per creare innovazione e occupazione”.