Sicilia, Schifani: “la giunta ha approvato manovra finanziaria”

“Abbiamo approvato la manovra finanziaria in giunta. Si tratta di una manovra asciutta che prevede, tra le tante misure, sgravi contributivi per le aziende che assumono”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione dell’albero della pace, in piazza del Parlamento, a Palermo.Schifani ha parlato dell’approvazione da parte della giunta della manovra Finanziaria. Nella manovra sono presenti 300 milioni per incentivi all’occupazione, attraverso sgravi contributivi e borse di studio, soprattutto nel campo della sanità.”Mi sono battuto – prosegue – perché la manovra contenesse primi segnali concreti.Aumentiamo le borse di studio per gli specializzandi, inoltre ci sono più fondi per i Comuni per arruolare tecnici necessari per la progettazione ed evitare quindi che si perdano i fondi comunitari”, conclude Schifani.

Nel ddl, composto da una decina di articoli, viene prevista anche l’assegnazione di risorse per mettere in sicurezza l’Arpa, così come richiesto dalla Corte dei conti, l’appostamento di quasi 250 milioni di euro per il settore della forestazione. E ancora, la proroga del trasporto gratuito sui mezzi pubblici per le forze armate e dell’ordine, ma anche per gli insegnanti e il personale sanitario. Previsto inoltre l’aumento fino a 36 ore per il personale Asu in servizio al dipartimento dei Beni culturali: una norma che mira ad assicurare l’apertura al pubblico dei siti museali e archeologici durante tutto l’anno. Sgravi fino a 30mila euro per chi assume dipendenti a tempo indeterminato.

“Una manovra finanziaria – prosegue Schifani – asciutta e piena di contenuti inseriti con la piena condivisione degli assessori. Ci siamo confrontati e abbiamo lavorato in un ottimo clima. Una Legge di stabilità che, confermando l’impegno di questo governo a fare ordine nei conti della Regione, si pone l’obiettivo di dare un deciso impulso su tre ambiti strategici: l’occupazione, per creare più posti di lavoro e sostenere le imprese, la sanità, per dare nuova linfa alle strutture sul territorio, e il supporto agli enti locali per dare slancio alle progettazioni e cogliere nuove opportunità di finanziamento”. Schifani ha annunciato il via libera da parte del governo regionale del disegno di legge di Stabilità regionale, del bilancio previsione 2023 e del pluriennale 2023/2025. La Giunta ha anche approvato una norma di assestamento che garantisce il recepimento dell’accordo con il Governo nazionale che assegna 200 milioni di euro alla Sicilia per il ripiano degli aumenti sulla spesa sanitaria a carico della Regione.”Abbiamo stanziato – sottolinea il governatore – le somme necessarie per garantire sgravi contributivi per chi assume, un’implementazione delle borse di studio per gli specializzandi di Medicina e la creazione di un Fondo di rotazione a favore dei Comuni affinché possano dare incarichi ai tecnici per la progettazione ed evitare che i fondi europei vadano in disimpegno. Stiamo lavorando anche sulla riduzione delle liste d’attesa, un tema complesso e delicato, ma prioritario. È uno strumento asciutto, ma pieno di contenuti concepito per dare risposte e difendere l’interesse della Sicilia e dei siciliani. Insomma – conclude Schifani – vogliamo dimostrare che stiamo facendo di tutto per dare il segno di una svolta concreta e vicina alle esigenze dei cittadini”.