SOS Licata: salto di qualità per la politica

Ѐ in arrivo l’appuntamento clou di SOS Licata, senza nulla togliere ai precedenti relatori. Tutti di primissimo livello e i cui interventi hanno disegnato scenari di crescita culturale, di gestione e di programmazione moderna per un salto di qualità – sperabile e possibile – delle future amministrazioni della città. Cui gli atti del convegno (nell’aula magna del Liceo di Licata), che sabato prossimo giungerà alla sua quinta conferenza, possono essere di grande utilità.

Se riteniamo quest’ultima, con l’attesa relazione del dottor Andrea Occhipinti, funzionario del comune di Licata, come il momento centrale di SOS Licata, geniale iniziativa programmatica in vista delle prossime elezioni comunali promossa da Angelo Biondi e da Tullio Lanza (rispettivamente ex sindaco ed ex consigliere della città), è perché, con la discussione sul bilancio, sulle condizioni finanziarie e sulla montagna di debiti (52 milioni) che incombe sull’ente, verrà toccato il cuore dei problemi di Licata, quello da cui tutti gli altri discendono “per li rami”.

Andrea Occhipinti ne ha licenziati tanti di bilanci comunali, sin dai tempi della giunta Biondi. E a ognuno ha dato – finché ha potuto – una sua filosofia, una visione. Sarebbe dunque figura professionale da recuperare per il prossimo sindaco. Una figura da rimettere in un settore di competenza dove può dare il massimo, benché le attuali condizioni finanziarie non siano quelle di un tempo: e per di più drammatiche. D’altra parte i convegni organizzati da Biondi e Lanza non si chiamerebbero SOS Licata se la situazione della città non fosse di vera e propria emergenza. Sociale, economico-finanziaria e politica.

Ma anche in previsione di un eventuale dissesto finanziario (e non si vede altro strumento con cui rientrare da un passivo comunale di 52 milioni), le competenze di quanti con i bilanci e sui bilanci hanno lavorato possono essere decisive. Per cui nel necessario ridisegno della pianta organica del comune, mettere gli impiegati giusti al posto giusto deve essere una priorità per la prossima amministrazione.

Ad Angelo Biondi e a Tullio Lanza va il merito con SOS Licata di aver innalzato il dibattito pubblico. Vero e proprio salto di qualità cui ci auguriamo segua un miglioramento della rappresentanza in consiglio comunale.