Tardino all’autorità portuale, Schifani: “Ente deve essere guidato da figura competente in materia”

Sul ricorso al Tar di Palermo contro la nomina del commissario straordinario dell’Autorità portuale del mare di Sicilia occidentale “noi andiamo avanti, perché siamo convinti di essere nel giusto: contrariamente a tante altre nomine di Stato in cui è richiesta una generica preparazione di settore, per le autorità portuali una legge specifica ne fissa rigorosamente stringenti requisiti”.

Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in una intervista al “Giornale di Sicilia”, aggiungendo poi che il clima con il Carroccio in Sicilia è “ottimo”, e i rapporti “non sono cambiati di una virgola.

“Considero quanto accaduto sull’Autorità portuale un incidente di percorso – ha sottolineato -. Evidentemente non ci siamo capiti con Matteo, ma non c’è nulla di personale, né con lui né con Tardino. A me interessa solo che l’ente venga guidato da una figura competente in materia. Per questo non ho avanzato nessun candidato, ma preteso una persona in grado di gestire al meglio il 50% delle flotte siciliane, come ha fatto Pasqualino Monti”, ha aggiunto.