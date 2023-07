Terme di Sciacca, Catanzaro: “Oltre un milione di euro per piccolo albergo San Calogero”

Nel “Collegato bis”, il disegno di legge approvato oggi dall’Ars che racchiude un insieme di norme, anche di spesa, sono previste risorse che consentiranno la definitiva acquisizione alla Regione Siciliana anche del Piccolo Alberto di San Calogero delle Terme di Sciacca.

Di fatto, con la norma approvata e un impegno di 1 milione e 200 mila euro, la Regione acquista dalla società “Terme di Sciacca spa in liquidazione”, il Piccolo Albergo sul Monte San Calogero, uno dei beni che faceva ancora parte della procedura di liquidazione e che non consentiva di proseguire l’iter per realizzare il sito termale di Sciacca.

Ne dà notizia oggi l’onorevole Michele Catanzaro, capogruppo all’Ars del Partito Democratico. “Un grosso risultato – commenta Catanzaro – frutto di una nostra azione incisiva che permette di fare acquisire alla Regione Siciliana l’intero patrimonio e potere poi dare corso a tutte le altre procedure che riguardano il tanto atteso processo di riqualificazione delle Terme di Sciacca”.

“La chiusura della liquidazione era un passaggio obbligato – dice ancora Catanzaro – fino ad oggi la Regione Siciliana aveva colpevolmente trascurato le legittime richieste che arrivavano dalla comunità di Sciacca e dal territorio. Oggi siamo soddisfatti, le nostre sollecitazioni hanno ottenuto un importante risultato, dobbiamo proseguire con lo stesso impegno per gli altri passaggi importanti che riguardano la riqualificazione del patrimonio e la riapertura a 8 anni dalla chiusura. Lo dobbiamo – conclude – a chi ogni giorno è in prima linea in questa battaglia di civiltà e di sviluppo”.