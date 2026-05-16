Turisti morti sulla statale 115, Catanzaro: “serve un intervento immediato per evitare incidenti”

“La tragedia che ha spezzato la vita a una giovane coppia di turisti stranieri riporta drammaticamente al centro del dibattito pubblico un tema che da anni solleviamo con insistenza: la sicurezza della Strada Statale 115 e la necessità di accelerare ogni procedura per dotare la Sicilia sud-occidentale di un’infrastruttura moderna e adeguata ai flussi di traffico attuali”. E’ quanto dichiara oggi il capogruppo PD all’ARS, Michele Catanzaro. “La SS115 rappresenta l’unico grande asse viario dell’Isola privo di un’alternativa autostradale, un tratto strategico che collega territori ad alta vocazione turistica e produttiva.Da tempo chiediamo – dice Catanzaro – di definire finalmente il progetto della superstrada Gela–Castelvetrano, un’opera indispensabile per superare criticità strutturali che oggi non sono più sostenibili”.

Accanto alla prospettiva di lungo periodo, il capogruppo PD richiama l’urgenza di affrontare la situazione attuale: “Presenteremo una interrogazione all’Assessorato regionale alle Infrastrutture per sapere se il tratto agrigentino della SS115 sia oggi ritenuto sicuro. Noi riteniamo di no. I numerosi incidenti, le interruzioni periodiche per lavori, la presenza di innesti laterali pericolosi, la conformazione stessa della strada, realizzata negli anni Venti e poi ristrutturata con diverse varianti nella seconda metà del XX secolo, e l’aumento esponenziale del traffico, rendono evidente che il rischio è presente a ogni curva e a ogni rettilineo”.