Un centro riabilitativo per disabili a Licata, Cambiano: “un sogno che diventa realtà”

A Licata giorno 13 Aprile, alla presenza del Dott. Zappia, Commissario Straordinario dell’Asp di Agrigento, e del Dott. Collura, Direttore del Distretto Sanitario, verrà inaugurato a Licata un Centro Riabilitativo di cui potranno giovare anche soggetti affetti da disabilità, gestito dalla Società Giomatrix – Centro Terapeutico Riabilitativo di Casteltermini – in convenzione con il Sistema Sanitario e con L’azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. A darne nota è il deputato regionale Angelo Cambiano.

“Oggi è con grande gioia che, da Deputato dell’Assemblea Regionale, posso annunciare la concretizzazione di quel sogno, dichiara Cambiano. “Nel 2017, durante la mia esperienza amministrativa in qualità di Sindaco, con l’allora Assessore Annalisa Cianchetti, la cui tenacia e amore per la città non sono mai state dimenticate, prese avvio il progetto di apertura di un centro di riabilitazione anche per persone diversamente abili.

Ora come ai tempi, si avvertiva l’estrema necessità di dover offrire la possibilità di accesso ad una risposta riabilitativa puntuale e multidisciplinare a una fascia particolarmente fragile della popolazione.Quel sogno venne interrotto dalla sfiducia votata dal Consiglio Comunale che rallentò e, in alcuni casi, determinò il definitivo tramonto di tutta una serie di importanti progettualità avviate durante quel percorso amministrativo e mai più curate dai rappresentanti politici che seguirono. Oggi quel sogno diventa realtà, tutto ciò è stato possibile anche grazie all’impegno delle autorità sanitarie coinvolte.

Tuttavia, sono altresì sicuro che da Lassù qualcuno ci abbia messo del suo e che, con il suo solito spirito da guerriera, oggi soddisfatta stia sorridendo di felicità”, ha concluso il deputato regionale in quota M5S. Il Centro consentirà alle tante famiglie, costrette sino a oggi a percorrere chilometri, di poter usufruire di importanti prestazioni riabilitative all’interno del territorio Licatese.