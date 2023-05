Velocizzazione della ferrovia Agrigento-Palermo, approvato dalla Camera OdG dell’on. Pisano

Un’importante novità, in tema di infrastrutture, giunge oggi dalla Camera dei Deputati, dove l’Assemblea ha approvato l’Ordine del Giorno n. 2, di cui è primo firmatario il parlamentare agrigentino Calogero Pisano, che impegna il governo nazionale a valutare l’inserimento nei contratti di programma con Ferrovie dello Stato di opere divelocizzazione della tratta ferroviaria Palermo-Agrigento.

La soddisfazione dell’on. Pisano: “L’Aula ha dato il via libera ad un OdG che impegna l’Esecutivo a considerare di inserire, in maniera prioritaria, una serie di opere correlate utili ad un maggiore completamento dell’opera di collegamento della Sicilia alla Calabria, tra cui la velocizzazione per i tratti Palermo/Agrigento/Messina e Agrigento-Palermo. Dopo il tema relativo alla costruzione dell’aeroporto ad Agrigento, portato da me in Parlamentoqualche giorno addietro, un altro passo che mira a colmare l’atavico gap infrastrutturale della provincia agrigentina”.

L’importante provvedimento ha ottenuto 280 voti favorevoli e 10 contrari, 4 sono stati gli astenuti.