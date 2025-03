Via libera a bilancio e legge di stabilità, Schifani: “Premiato lavoro del mio governo”

“L’assenza di rilievi da parte dello Stato sui documenti contabili della Regione siciliana rappresenta un traguardo significativo. Dimostra la serietà e il rigore con cui abbiamo operato nella predisposizione del Bilancio e della legge di Stabilità, assicurando il rispetto delle norme e la sostenibilità delle finanze pubbliche”. A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a proposito della decisione del Consiglio dei ministri di non impugnare né la legge di Stabilità né il Bilancio di previsione della Regione siciliana, approvati a fine anno dall’Ars.

Schifani evidenzia, inoltre, che il risultato ottenuto è “frutto di un’azione di governo improntata alla responsabilità e alla programmazione attenta, evitando il rischio di contenziosi con lo Stato e garantendo stabilità economica alla Sicilia. L’approvazione tempestiva entro i termini dei documenti finanziari e l’assenza di impugnazioni da parte del Governo nazionale – aggiunge il governatore – rappresentano un segnale positivo non solo per le istituzioni, ma anche per i cittadini e le imprese siciliane, che potranno contare su certezze nei conti pubblici e sulla continuità delle politiche economiche e sociali”.