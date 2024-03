Viabilità a Porto Empedocle, Lattuca(Dc): “economia paralizzata”

Il capo dipartimento alle attività produttive e Pesca della D.C. Lattuca Calogero unitamente al consigliere Comunale dello stesso partito Melania Nuara con una lettera aperta rappresentano di avere formulato una interrogazione sulla precaria situazione nella quale versano le strade di Porto Empedocle, delimitate da transenne a causa di lavori di manutenzione straordinaria.

“Alle porte della stagione estiva , stanno di fatto paralizzando l’economia del territorio oltre a costituire un gravissimo pericolo alla pubblica sicurezza, stante che è di qualche giorno fa la notizia che un’ambulanza è rimasta bloccata nel traffico, si chiede al Sindaco, all’assessore ai lavori pubblici di intervenire immediatamente, al fine, anche , di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza stradale. Ed invero, continuano nella nota, trattasi anche di strade ad alto scorrimento che versano in condizioni a dir poco disastrate, quasi del tutto ostruite a seguito dei lavori dell’ANAS che in piena stagione primaverile ha iniziato lavori limitando la viabilità cittadina, dove

gli asfalti, altamente usurati, creano pericoli sia per i veicoli a motore sia per velocipedi. La strada panoramica, la SS115 e le grandi arterie cittadine sono, allo stato, impercorribili oltre ad essere ricche di un susseguirsi di buche e di asfalto ormai obsoleto. Il cantiere, alle porte della stagione estiva, certamente creeranno un enorme danno economico all indotto turistico, nonché alla popolazione civile e, quindi, è urgentissimo intervenire. Pertanto, chiediamo All’amministrazione

in primis, di sapere se sono previsti piani d’intervento per garantire una dovuta e sicura percorribilità delle strade cittadine, evitando possibili danneggiamenti di veicoli o peggio ancora spiacevoli incidenti dovuti alla scarsa manutenzione stradale e ai cantieri aperti; se è in essere un eventuale piano di asfaltature e quali sono i tempi di intervento; quando verranno presi i dovuti provvedimenti mediante una deviazione veicolare dei mezzi e/o sospensione dei temporanea dei lavori anticipata per l’imminente inizio della stagione estiva.”