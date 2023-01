Viabilità, Carmelo Pace: “Disastro nell’agrigentino, subito riforma province”

“La viabilità stradale provinciale agrigentina è sempre stata un campo di battaglia: oltre a mietere troppe dolorosissime vittime, spesso si dimostra inadeguata e pericolosa per la normale vivibilità. Purtroppo una riforma che tarda ad arrivare per il ritorno all’elezione diretta per gli organi istituzionali delle province, la carenza di strumenti e risorse finanziarie hanno causato, per anni, uno stato di quasi abbandono di quei 1200 km di viabilità nella sola provincia di Agrigento”.

A dirlo è il capogruppo della Dc all’Assemblea regionale siciliana, Carmelo Pace, che ieri mattina, nella sede dell’ufficio tecnico dell’ex Provincia di Agrigento, ha partecipato ad un incontro con i funzionari dell’ente.

“Nonostante gli ammirevoli sforzi degli uffici preposti, moltissime iniziative, anche a causa di carenza di personale, restano al palo – dice il parlamentare regionale -. Ci sono affidamenti ancora da bandire, progetti in attesa della relativa copertura finanziaria, l’assenza totale dei minimi collegamenti con regione e ministeri per il completamento delle procedure di recepimento di fondi e finanziamenti. Nell’offrire la nostra disponibilità politica per affrontare le varie problematiche viarie nelle sedi opportune – conclude -, non possiamo non rilevare che l’assenza della politica nelle province ha causato anni di abbandono, provocando una situazione drammatica nel sistema viario provinciale. Non possiamo rimanere con le mani in mano, oltre che accelerare l’iter per l’approvazione della riforma delle province, ci attiveremo da subito per dare supporto agli uffici periferici”.