Viabilità, Savarino (Fdi): “Bene la progettazione della strada Mare-Monti”

“L’affidamento del contratto per la progettazione della strada “Mare-Monti” è un fondamentale passo in avanti verso la realizzazione di un’opera per la quale mi batto da tempo”. Lo afferma Giusi Savarino, deputata di Fratelli d’Italia all’Ars.”Il precedente governo regionale – prosegue – dopo oltre 30 anni di attesa finanziò la progettazione e ora, appunto, l’iter prosegue concretamente.Sono contenta che i sindaci con i quali tante volte abbiamo fatto incontri e riunioni possano dire alle proprie comunità che si è passati dalle parole ai fatti. Collegando i paesi dell’entroterra dei monti Sicani al litorale agrigentino la Mare-Monti sarà un’arteria di grande importanza per il sistema viario della Sicilia centro-occidentale. Continuerò personalmente a seguire con grande attenzione sia l’iter relativo alla progettazione che quello dei fondi necessari per realizzare l’opera”, conclude Savarino.