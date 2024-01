Villa del Sole, Firetto e Bruccoleri chiedono riesame in consiglio comunale

L’ex sindaco di Agrigento Lillo Firetto e la consigliera comunale Margherita Bruccoleri hanno chiesto, ai fini di un eventuale annullamento in autotutela, il riesame della deliberazione con la quale era stato dato l’ok dal consiglio comunale al progetto della Villa del Sole.

Per i due consiglieri comunali la deliberazione “risulta essere stata conseguita sulla base di una erronea e gravemente lacunosa rappresentazione dei fatti, in particolare in ordine alla rappresentata sussistenza di pareri favorevoli in realtà non rilasciati o comunque dal tenore non rispondente a quanto rappresentato al Consiglio; il richiesto riesame ed approfondimento di quanto occorso con tutte le verifiche del caso dovrà essere disposto anche al fine di accertare eventuali responsabilità nonché a tutela dell’intero Consiglio Comunale.”