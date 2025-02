La maxi rapina alla Credem, ad agire bandito con passamontagna e tuta da meccanico 

Emergono nuovi particolari sulla maxi rapina messa a segno alla Credem di Porto Empedocle avvenuta nel primo pomeriggio del 17 febbraio. Ad agire, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sarebbe stato un solo bandito. L’uomo era armato di pistola, vestito con una tuta da meccanico e aveva il volto travisato da un passamontagna.

Il bandito si sarebbe intrufolato nell’istituto di credito da una finestra sul retro, forzata con l’utilizzo di un attrezzo. Dopo aver intimato al personale di consegnare il denaro è fuggito a piedi. Il bottino ammonta a 130 mila euro. Il rapinatore avrebbe percorso diversi metri a piedi prima di far perdere le tracce. Non è escluso che ad attenderlo fuori la banca ci fossero dei complici. Le indagini dei carabinieri proseguono per identificare tutti i responsabili del maxi colpo.