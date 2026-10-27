L’Amerigo Vespucci approda a Porto Empedocle: festa al tramonto per la nave più bella del mondo

Una festa suggestiva, illuminata dai colori del tramonto, ha accompagnato l’arrivo dell’Amerigo Vespucci, il celebre veliero della Marina Militare italiana, approdato al porto di Porto Empedocle. Un momento di grande emozione per la città agrigentina, che ha accolto la nave, conosciuta in tutto il mondo come la “nave più bella del mondo”, con entusiasmo e orgoglio.Ad attendere il veliero sulla banchina del porto c’erano il sindaco Calogero Martello, il comandante della Capitaneria di porto Sergio Maria Peluso e tanti bambini delle scuole, arrivati per salutare l’equipaggio sventolando le bandierine italiane. Una cornice festosa e ricca di significato, che ha trasformato l’approdo in un’occasione di incontro e condivisione, nel segno del tricolore e della tradizione marinara italiana.

“Ci sono incontri che emozionano, che raccontano la nostra identità e che ci ricordano il legame profondo tra la nostra città e il mare.Oggi Porto Empedocle accoglie nuovamente la Nave Scuola Amerigo Vespucci, ambasciatrice nel mondo della tradizione marinara italiana, simbolo di eleganza, storia e orgoglio nazionale Il suo arrivo è un’occasione speciale per la nostra comunità e per tutti coloro che avranno la possibilità di ammirare da vicino una nave che rappresenta l’eccellenza della Marina Militare e il fascino senza tempo della navigazione. Porto Empedocle ti accoglie con l’orgoglio di una comunità che nel mare riconosce le proprie radici, la propria storia e il proprio futuro”, si legge in una nota da parte dell’amministrazione comunale di Porto Empedocle.

Per l’Amerigo Vespucci si tratta della seconda visita a Porto Empedocle, un ritorno che rinnova il legame tra il veliero e il territorio agrigentino. La sua presenza rappresenta un’opportunità per cittadini e visitatori di ammirare da vicino una nave che, con le sue vele, i suoi alberi maestosi e la sua storia, continua a suscitare fascino e ammirazione. Durante la permanenza in porto, la popolazione potrà visitare la nave Amerigo Vespucci il 28 e il 29 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 18:00 (ultimo accesso).