Anziani pensionati picchiati a Villaggio Mosè, denunciato 26enne di Favara 

Una coppia di pensionati – lui 74 anni, lei 73 anni – è stata aggredita e picchiata nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Non è ancora ben chiaro il motivo del pestaggio ma il presunto responsabile è stato però individuato. Si tratta di un ventiseienne di Favara, rintracciato dai poliziotti delle Volanti. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito i due malcapitati all’ospedale San Giovanni di Dio. Per fortuna le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.