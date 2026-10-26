Agrigento

Anziani pensionati picchiati a Villaggio Mosè, denunciato 26enne di Favara 

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito i due malcapitati all’ospedale San Giovanni di Dio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una coppia di pensionati – lui 74 anni, lei 73 anni – è stata aggredita e picchiata nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Non è ancora ben chiaro il motivo del pestaggio ma il presunto responsabile è stato però individuato. Si tratta di un ventiseienne di Favara, rintracciato dai poliziotti delle Volanti. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito i due malcapitati all’ospedale San Giovanni di Dio. Per fortuna le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. 

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