L’associazione “Paolo Palmisano” dona attrezzatura sanitaria all’ hotspot di Porto Empedocle 

Sarà inaugurato domani, giovedì 21 novembre alle ore 10:30, il nuovo padiglione sanitario all’interno dell’Hotspot per l’accoglienza dei migranti in contrada Kaos, a Porto Empedocle. L’Associazione dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento “Paolo Palmisano”, nell’ambito delle iniziative a carattere sociale che hanno da sempre contraddistinto la propria azione, ha voluto donare l’attrezzatura specialistica indispensabile per garantire un buon funzionamento dello stesso padiglione, per un valore complessivo di 15.000 euro. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti S.E. il prefetto di Agrigento dott. Filippo Romano, i Responsabili del Comitato Provinciale della Croce Rossa di Agrigento che gestisce la struttura di prima accoglienza, ed il Presidente dell’Associazione “Palmisano” ing. Filippo Napoli con i soci della stessa.