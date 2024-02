Lavori lungo la Ss115, insorge il Comitato dei residenti del villaggio Bellavista

“A margine del Tavolo Tecnico che si è svolto in Prefettura il 22 febbraio, rileva che la dichiarata chiusura estiva del cantiere Anas in oggetto dal prossimo Giugno al mese di Settembre non costituisce una misura risolutiva dei gravi pericoli che i residenti di questo villaggio vivono quotidianamente da quando è stato istituito il senso unico alternato, con il consistente restringimento della SS115 con lunghissime code di automezzi sulle vie di accesso. In merito, i numerosissimi abitanti sottolineano che nessuna proposta e risoluzione è stata oggetto delle valutazioni del Tavolo Tecnico , ai fini della viabilità alternativa alle già esistenti ma notevolmente ridimensionate vie di accesso e di esodo dal Villaggio . Ciò con particolare riguardo alla sicurezza in caso di emergenze sanitarie , mezzi di soccorso dei VVFF e forze dell’Ordine .

Il Comitato, in vista della prossima riunione straordinaria del Consiglio Comunale di mercoledì prossimo 28 febbraio, esprimendo il proprio grave disappunto per la criticità viaria, auspica che in tale consesso vengano pure prese in concreta considerazione le impellenti ,indispensabili e indifferibili esigenze sopradette , con l’adozione di provvedimenti anche di carattere urgente e straordinario”. Questa la nota del comitato dei residenti e abitanti del V.Bellavista di Porto Empedocle a firma del presidente F. Capitano.