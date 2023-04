Lions Club Valle dei Templi, consegnate al MASCI le uova di Pasqua per le famiglie meno fortunate

“Con un semplice gesto abbiamo voluto regalare sorrisi a bambine e bambine che non sono fortunati come altri”. Così il Presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, professor Francesco Pira, ha commentato l’incontro di questa mattina nella sede del MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici) a Porto Empedocle, nell’ex orfanotrofio delle Suore Agostiniane. Un luogo simbolo dove il Magister della Comunità MASCI empedoclina, dottor Enzo Baldacchino (che ricopre un importante ruolo a livello nazionale è Consigliere del Presidente), la moglie Maria Carmela, (anche lei adulta scout) insieme al tesoriere Nicola Falzone hanno preso in consegna dal Lions Club 3 grandi Uova di Pasqua destinati a 3 bimbi di famiglie meno abbienti. Presenti per il Lions Club oltre il Presidente Pira, il I° Vice Presidente, Gioacchino Cimimo, la Tesoriera Antonia Russello, la Cerimoniera, Sonia Siracusa e il Consigliere, Francesco La Rosa. E’ stato un momento di vera fratellanza e di condivisione di valori. Il Presidente Lions, Francesco Pira, ha sottolineato che: “le uova consegnate sono state acquistate dal Club dalla LCIF, la Fondazione Internazionale del Lions Club International, che destinerà il ricavato per combattere la fame nel mondo. In prima battuta invece regaleranno il sorriso a tre bambini o bambine che non avrebbero ricevuto l’uovo per difficoltà delle famiglie o perché senza famiglia. Ci rendiamo conto – ha rilevato ancora il Presidente Pira – che si tratta di un piccolissimo gesto, ma tanti piccoli gesti possono regalare in questi momenti difficilissimi piccoli sorrisi e gioie”. Dal canto suo il Magister Baldacchino ha ribadito la collaborazione con il Lions Club e auspicato che anche in futuro possano continuare nel segno di un servizio intenso e proficuo per il territorio.