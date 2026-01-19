Maltempo, saltano i collegamenti marittimi tra la Sicilia e le isole minori

Le cattive condizioni meteo hanno fatto saltare diversi collegamenti marittimi tra la Sicilia e le isole minori. Aliscafi fermi in porto a Milazzo da questa mattina. L’unico mezzo a viaggiare verso le Eolie, secondo quanto segnala il sito di Caronte & Tourist Isole Minori, è la nave ‘Nerea’, che dovrebbe partire a breve. Cancellata la partenza della ‘Filippo Filippi’ per le 110:30 da Vulcano verso Milazzo, così come il collegamento tra la cittadina messinese e il porto di Napoli con nave ‘Cossyra’,previsto per le 12:30. Ferma all’ancora al porto di Trapani anche la ‘Simone Martini’, che avrebbe dovuto salpare per Favignana alle 11: anche questo collegamento è saltato per le cattive condizioni meteo. Cancellate ieri sera le partenze dei traghetti da Linosa per Lampedusa e dalla più grande delle isole Pelagie alla volta di Porto Empedocle. Stesso destino anche per il collegamento Lampedusa-Porto Empedocle previsto per le 10:45 di oggi. Anche la ‘Pietro Novelli’ resterà ferma in porto a Trapani e non salperà alla volta di Pantelleria. Disagi, anche, nei collegamenti veloci con le Egadi: questa mattina sono state sospese le corse da e per Marsala e Trapani. Fermo anche l’aliscafo che collega Palermo e Ustica.