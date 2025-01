Maltempo, tragedia sfiorata a Porto Empedocle per il crollo di un balcone 

Tragedia sfiorata a Porto Empedocle. La porzione di un balcone di un appartamento al nono piano di un palazzo che insiste tra le vie Taranto e Trento, nel quartiere Altipiano Lanterna, è crollato. Per fortuna, proprio in quegli istanti, la strada era deserta e non si sono registrati feriti.

Le famiglie residenti sia al nono che all’ottavo piano sono state sgomberate e la zona è stata transennata e messa in sicurezza. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, la protezione civile e la polizia. In corso verifiche per accertare eventuali altri pericoli.