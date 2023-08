Migranti, il veliero Astral con 59 a bordo a Porto Empedocle: in arrivo anche l’Ocean Viking

Il veliero Astral di Open Arms e’ arrivata a Porto Empedocle, approdo assegnato ieri sera di sbarco alle 59 persone soccorse. “Noi siamo in mare per soccorrere e per difendere i diritti di ciascun essere umano, perche’ crediamo in un’Europa aperta, giusta, solidale, felice. Continuiamo”, afferma la ong spagnola. I Migranti verranno trasferiti nella zona portuale dove c’è una tensostruttura che viene utilizzata per le operazioni di transito: triage sanitario e identificazione e dove, al momento, sono già presenti 330 persone.

Porto Empedocle è stata indicata come porto di sbarco anche per l’Ocean Viking che dovrebbe arrivare sempre in mattinata con a bordo 371 nordafricani. In serata, sempre nella tensostruttura, giungeranno anche i 760 che stanno per lasciare Lampedusa con il traghetto di linea Galaxy. L’area portuale dovrebbe dunque ritrovarsi ad ospitare, ma non è attrezzata per questi numeri, oltre 1.500 persone.

La Prefettura di Agrigento che ha continuato, in maniera incessante, a svuotare l’hotspot di Lampedusa, adesso, si ritrova in allarme per Porto Empedocle dove sono state dirottate anche le due ong. L’ufficio territoriale del governo sta cercando, ma è assai complicato nel weekend di Ferragosto, di trovare gli autobus necessari, ma anche centri d’accoglienza siciliani dove vi siano posti disponibili, per velocizzare i trasferimenti da Porto Empedocle, ma al momento la preoccupazione è davvero tanta.