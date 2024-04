Panchine danneggiate a Porto Empedocle, il sindaco: “gesto grave che mette in cattiva luce la città”

A Porto Empedocle alcune panchine sono state danneggiate. Il sindaco Calogero Martello e gli assessori commentano e condannano l’atto di vandalismo ai danni di un bene della collettività.

“Questo gesto vandalico, si legge nella nota, di cui l’autore o gli autori che speriamo possano essere individuati saranno prontamente denunciati alle competenti Forze di Polizia, assume un significato civile e morale assai grave, perché adombra l’idea di una città scomposta, menefreghista del bene comune che però è sempre pronta a criticare ed addossare ogni responsabilità a chi amministra.Chi amministra si assume le proprie responsabilità.. la cittadinanza deve assumersi però l’obbligo di rispettare le regole, di non sporcare e gettare rifiuti per strada, di non danneggiare gli arredi urbani perché diversamente ogni nostro sforzo sarà inutile.Noi però non ci rassegniamo e continueremo nella nostra attività, sempre e solo nell’interesse del bene pubblico,” si legge in conclusione a firma del primo cittadino e degli Assessori.