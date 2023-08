Porto Empedocle, 818 migranti nell’area sbarchi

Sono 818 i migranti presenti nell’area sbarchi e pre-identificazioni del porto di Porto Empedocle. Delle 109 persone ospitate ieri mattina, dopo un tour de force di trasferimenti disposti dalla Prefettura a seguito dei fotosegnalamenti della polizia, sono rimaste solo 11. A loro si sono aggiunti i 568 arrivati in serata, da Lampedusa, con il traghetto Galaxy e i 239 giunti all’alba con la motonave Cossyra.

Molti dovranno essere sia pre-identificati che fotosegnalati, quindi verosimilmente in mattinata non ci saranno trasferimenti. L’ufficio territoriale del governo è al lavoro per trovare gli autobus necessari a spostare, lungo la penisola, tutti i presenti.