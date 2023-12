Porto Empedocle, anziano colto da malore in macelleria: salvato dai carabinieri 

Malore improvviso per un anziano presso una nota macelleria di Porto Empedocle. La folla di gente ha colto l’attenzione dei Carabinieri della locale stazione in giro per un servizio di perlustrazione del territorio che sono intervenuti in un primo soccorso e hanno chiamato l’ambulanza del 118. L’anziano è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie. Provvidenziale l’intervento del luogotenente Sistilli e del maresciallo Baglieri che hanno scongiurato il peggio.