Porto Empedocle, caduta calcinacci da uno stabile: l’intervento dei Vigili del Fuoco

A seguito della segnalazione di caduta di calcinacci da un prospetto di un appartamento nell’area sottostante ad un supermercato, una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta in Via IV Novembre a Porto Empedocle. Gli operatori del 115 hanno accertato che dal profilo esterno di un balcone prospiciente la pubblica via, una porzione di intonaco e materiale lapideo si era distaccata precipitando al suolo. I Vigili del fuoco stanno mettendo l’area in sicurezza. Non si registrano danni a cose o persone.