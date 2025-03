Porto Empedocle cardioprotetta, al via il progetto “Salva una vita”

Due defibrillatori semi automatici di ultima generazione, due teche da esterno e dieci pannelli di informazione con la mappatura dei punti cardioprotetti saranno dislocati in location visibili del territorio di Porto Empedocle. Il progetto “Salva una Vita”, realizzato da Sarpiz comunication di Camillo Sarro , con il patrocinio del comune di Porto Empedocle, sarà presentato venerdi 28 marzo alle ore 11 presso il Palazzo di Città.

Le nuove attrezzature sanitarie saranno installate in maniera H24 sul muro esterno della scuola Marullo ( vicino al campetto di calcio) , l’altro in via Aldo Moro tra il bar Miceli ed il Tabacchi, inoltre la Farmacia del Dr Baldacchino ha anch’ essa acquistato un defibrillatore da esterno per installare H24 sul proprio muro esterno.

Inoltre l’app “salva una vita” permetterà di individuare e geolocalizzare il sito cardioprotetto più vicino, con chiamata diretta al 112.

L’intero progetto è stato reso possibile grazie ad alcune aziende locali che lo hanno sponsorizzato, l’iniziativa a tutela della salute dei cittadini di Porto Empedocle ( AG) è stata sposata con entusiasmo dal sindaco Calogero Martello, dal vice sindaco Marilú Caci e dal suo staff.