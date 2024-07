Porto Empedocle, cittadinanza onoraria al magistrato Agueci: benemerenza al luogotenente Sistilli 

Porto Empedocle da oggi ha un nuovo illustre concittadino. Il sindaco Calogero Martello ha conferito la cittadinanza onorario all’ex procuratore aggiunto di Palermo, Leonardo Agueci. La cerimonia è avvenuta questa mattina nei locali della Torre di Carlo V. Grande commozione per l’ex magistrato, oggi in pensione. Onorificenza anche per il luogotenente Igor Sistilli. Il comandante della stazione dei carabinieri di Porto Empedocle ha ricevuto dal primo cittadino la benemerenza cittadina.