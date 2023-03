Porto Empedocle, dipendenti precari del Comune dichiarano stato di agitazione

Nella giornata di ieri 14 marzo, i dipendenti precari e i lavoratori ASU del Comune di Porto Empedocle, si sono riuniti in assemblea, alla presenza dei rappresentanti provinciali di CGIL FP, CISLFP e CSA,.

All’assemblea ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, la Segretaria Generale dott.ssa Vella.

I lavoratori hanno discusso dell’annoso problema della trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato e della stabilizzazione definitiva dei lavoratori ASU.

In seguito alla lunga ed animata discussione i lavoratori presenti, hanno deciso di attivare un percorso di protesta che inizierà con la dichiarazione dello stato di agitazione e con la programmazione di un sit-in, da convocarsi nei prossimi giorni, per chiedere il rispetto degli impegni assunti dal Sindaco e per richiamare l’attenzione sulle problematiche evidenziate e sensibilizzare il Governo Regionale e la deputazione regionale e nazionale, in modo da poter avere una soluzione definitiva per i lavoratori precari, e rendere più efficace ed efficiente la fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività Empedoclina.