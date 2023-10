Porto Empedocle, “falso carabiniere” amante delle truffe portato in casa-lavoro 

Un trentanovenne empedoclino è stato sottoposto alla misura cautelare della collocazione in una casa-lavoro dopo una serie di truffe messe a segno nell’ultimo periodo. Si tratta di Salvatore Tuttolomondo, noto come il “falso carabiniere”. L’uomo, amante delle truffe, si è reso protagonista di una sequenza di raggiri ai danni di anziani (e non soltanto) spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine.

Gli ultimi due casi appena dieci giorni: in un primo episodio ha truffato una coppia di anziani empedoclini sottraendogli denaro e gioielli; nel secondo, invece, avrebbe scippato la borsa dalle mani ad una donna. Per questo motivo la procura di Agrigento ha richiesto la misura cautelare che è stata accolta. I poliziotti del commissariato Frontiera di Porto Empedocle hanno notificato il provvedimento al 39enne che è stato trasferito in una casa lavoro fuori provincia.