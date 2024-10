Porto Empedocle, in fiamme il furgoncino di un pescivendolo: indagini

Notte di fuoco a Porto Empedocle. Il furgoncino di un venditore ambulante di prodotti ittici è stato danneggiato da un incendio. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto in via Milazzo. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. In fiamme un Fiat Scudo, di proprietà di una donna ma in realtà in uso al marito ventottenne.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato il fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per stabilire la causa dell’incendio. Al momento non si escludono ipotesi, compresa la natura dolosa. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di danneggiamento in seguito ad incendio.