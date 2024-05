Porto Empedocle, in fiamme l’auto di un disoccupato: indagini 

Notte di fuoco a Porto Empedocle. L’automobile di proprietà di un sessantunenne disoccupato del posto è stata danneggiata da un incendio avvenuto in via Sacco e Vanzetti. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento ma non viene esclusa alcuna ipotesi. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti del locale commissariato. Al via le indagini per accertare la natura dell’incendio.