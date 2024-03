Porto Empedocle, litiga con il vicino in un bar e lo minaccia con un coltello: denunciato

A Porto Empedocle i poliziotti del commissariato “Frontiera” hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Agrigento un quarantacinquenne del luogo per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Dopo una discussione con il vicino di casa in un bar l’uomo prima si è allontanato e poco dopo è ritornato con un coltello; scattato l’allarme sul posto si sono recati i poliziotti che hanno riportato la calma tra i due e poi hanno denunciato l’empedoclino in maniera preventiva.