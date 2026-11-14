Politica

Porto Empedocle, Marilù Caci si dimette da vicesindaco: al suo posto Picone 

Ratificate le dimissioni “irrevocabili” dell’ormai suoi vice, il primo cittadino ha nominato Giuseppe Picone nuovo vicesindaco

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Dopo la frattura tra Forza Italia e il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, con l’adesione di quest’ultimo a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, arrivano le dimissioni della vicesindaca Marilù Caci. Ratificate le dimissioni “irrevocabili” dell’ormai suoi vice, il primo cittadino ha nominato Giuseppe Picone nuovo vicesindaco. 

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