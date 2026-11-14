Politica
Porto Empedocle, Marilù Caci si dimette da vicesindaco: al suo posto Picone
Ratificate le dimissioni “irrevocabili” dell’ormai suoi vice, il primo cittadino ha nominato Giuseppe Picone nuovo vicesindaco
Dopo la frattura tra Forza Italia e il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, con l’adesione di quest’ultimo a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, arrivano le dimissioni della vicesindaca Marilù Caci. Ratificate le dimissioni “irrevocabili” dell’ormai suoi vice, il primo cittadino ha nominato Giuseppe Picone nuovo vicesindaco.
Redazione
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