Porto Empedocle, sorpresi con oltre un chilo di hashish: due arresti 

Due arresti in flagranza, il sequestro di diciannove spinelli già confezionati e il rinvenimento di oltre un chilo di hashish. È il bilancio di un’operazione dei carabinieri della stazione di Porto Empedocle contro lo spaccio di stupefacenti nella città marinara. I militari hanno arrestato due uomini – un 24enne e un 31enne – trovando il primo in possesso di 19 spinelli già confezionati.

Successivamente, le attività di perquisizione presso l’abitazione dei due hanno permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 13 panetti di hashish per un peso complessivo di 1,280 kg, oltre a 270 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Il tutto sottoposto a sequestro. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.