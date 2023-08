Raccolta e rimozione dei rifiuti in mare, a Porto Empedocle si presentano i risultati del progetto

Si è concluso il progetto portato avanti da Confcooperative – Fedagripesca Sicilia, nell’ambito del Po Feamp 2014-2020, misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili – lettera A”.

L’iniziativa ha consentito la realizzazione di una campagna di raccolta e rimozione dei rifiuti in mare e di una contestuale campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di mantenere e rafforzare il ruolo dei pescatori quali operatori sensibili alle problematiche ambientali e di assicurare un costante recupero e smaltimento dei rifiuti arrivati in mare dall’ambiente costiero e dal tessuto urbano. Sono stati coinvolti nella campagna un gran numero di pescherecci distribuiti lungo l’intero tratto di costa compreso tra i porti di Menfi, Sciacca e Porto Empedocle. I pescherecci hanno raccolto i rifiuti in mare, li hanno riportati a terra, li hanno catalogati e registrati e poi consegnati ad una ditta di smaltimento che ha provveduto al trasporto e al successivo smaltimento degli stessi. Sono stati recuperati rifiuti ed oggetti ingombranti come cavi di acciaio, calamenti, reti, palamiti ed attrezzature varie, oggetti in plastica e vetro, legname, prodotti dai pescherecci e da soggetti diversi. Sabato 12 alle ore 19.30, presso la sezione di Sciacca della lega Navale e domenica 13 agosto alle ore 11.00, presso la Sala Convegni “Centro Andrea Camilleri” sita in Piazzetta Vecchia 2/4 a Porto Empedocle, si terranno due seminari conclusivi in cui verranno presentati i risultati del progetto. Un terzo seminario si terrà presso il Club Nautico “Nino Barbiera” di Porto Palo di Menfi il prossimo 18 agosto alle ore 19.30. Prevista, tra gli altri, la presenza dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e della Pesca Mediterranea, Luca Sammartino, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, Alberto Pulizzi, e di Nino Accetta, Presidente Fedagripesca di Confcooperative Sicilia. Relazioneranno esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni coinvolte.