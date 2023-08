Ruba camion a Porto Empedocle e distrugge diverse auto ad Agrigento: fermato 

Ruba un camion nelle vicinanze di un bar all’ingresso di Porto Empedocle e termina la sua corsa nei pressi del posto di ristoro, a due passi dalla Valle dei Templi. Non prima però di aver distrutto diverse auto parcheggiate tra via Dante e via Manzoni, nel cuore di Agrigento. È stata una mattinata a dir poco movimentata quella che ha visto protagonista S.L., di Villaseta.

L’uomo, poco dopo le sei e mezza del mattino, ha rubato un camion a Porto Empedocle fuggendo verso Agrigento. Durante la corsa ha urtato e danneggiato alcune automobili parcheggiate per poi finire la corsa tra la vegetazione nei pressi del tempio di Ercole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia. L’uomo è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio in seguito ad alcune ferite riportate durante la fuga.