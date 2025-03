Schianto auto-scooter a Porto Empedocle, cinquantenne in gravi condizioni

Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo via Crispi, nel quartiere Cannelle di Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Citroen e uno scooter. Il bilancio è di due persone ferite. Si tratta di due cinquantenni, entrambi agrigentini, che si trovavano a bordo del mezzo a due ruote.

Il più grave è il passeggero dello scooter, trasferito con un elisoccorso, fatto atterrare nei pressi del porto di Porto Empedocle, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. È in codice rosso. Il conducente del motorino, un 52enne, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale di Porto Empedocle. Questi ultimi si sono occupati dei rilievi utili alla ricostruzione della dinamica.